Ad Agrigento, a partire da venerdì 27 e sabato 28 novembre, sarà riattivato il servizio di raccolta degli sfalci di potatura e degli indumenti usati presso le postazioni dell’isola ecologica mobile, rispettivamente in via Peruzzo (quartiere Villaggio Peruzzo) e in Piazza del Vespro (quartiere Villaggio Mosè). In entrambe le postazioni saranno nuovamente disponibili un cassone dedicato al conferimento di sfalci e ramaglie e un cassone destinato alla raccolta degli indumenti usati. Il servizio sarà garantito secondo la consueta programmazione settimanale. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.