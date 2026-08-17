Senza acqua nelle case, ma la rete perde in strada: grosso guasto in via Papa Luciani

Mentre i cittadini attendono con ansia il proprio turno per l’erogazione dell’acqua, tra ritardi, disagi e difficoltà quotidiane, in città si registra l’ennesima perdita dalla rete idrica. L’ultima segnalazione arriva da via Papa Luciani, dove un grosso getto d’acqua ha iniziato a fuoriuscire direttamente dall’asfalto, riversandosi sul manto stradale.

“Che spreco. Noi senza acqua a casa e poi si perde per la strada. Non è piu tollerabile questa situazione e non è la prima volta che si registrano situazioni del genere”, dichiara un cittadino mentre assiste alla scena.

La situazione appare paradossale: da una parte cittadini costretti ad attendere l’acqua e a fare i conti con una distribuzione a singhiozzo, dall’altra una quantità considerevole di risorsa idrica che si disperde lungo la strada a causa della rottura della condotta.

I residenti hanno allertato Aica, e si sta attendendo gli operai che dovranno intervenire per individuare l’origine della perdita e procedere alla riparazione del guasto.