Sepolture senza nome, intesa tra i Volontari di Strada e l’assessore Riccobene

“È sempre stato un nostro cavallo di battaglia: dare dignità alle tombe senza nome. Si è iniziato, qualche anno fa, segnalando il problema. Successivamente, si è passati a sensibilizzare le Istituzioni, ma anche l’opinione pubblica. Poi, il 2 novembre del 2023, giorno dedicato alla commemorazione dei Defunti, abbiamo organizzato, con il sostegno dell’ex Assessore ai Servizi Cimiteriali, Alessandro Sollano e dell’ex presidente dell’Akragas, Giuseppe Deni, una iniziativa, svoltasi all’interno del cimitero di Piano Gatta, dall’eloquente titolo: “Riposate nella Pace dei Giusti, rivivete nella luce di Dio”. Decine di operatori dei Volontari di Strada, quel giorno, hanno deposto piante e fiori e sistemato le aree attorno alle tombe di quanti non hanno avuto la possibilità economica di essere tumulati. Indigenti agrigentini, clochard, extracomunitari, senza tetto o senza fissa dimora. Persone che, per una qualsiasi ragione, hanno avuto un percorso della loro vita lontano dai cari o nella povertà. Insomma, invisibili nella vita e anche nella morte. Un progetto che adesso intendiamo riprendere e del quale la nostra presidente, Anna Marino, ha parlato con il neoassessore al ramo, Giuseppe Riccobene, trovando in lui massima disponibilità. Una questione finalizzata non solo a restituire dignità agli indigenti, ma tesa anche a valorizzare ed elevare culturalmente la città. E’ da anni che, come associazione, oltre ad occuparci di assistenza alle centinaia di famiglie, abbiamo preso a cuore la questione delle cosiddette sepolture senza nome. Nel rispetto delle diverse religioni e a prescindere dalle stesse”. Queste la nota dell’associazione volontari di Strada di Agrigento presieduta da Anna Marino.