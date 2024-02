Sequestrato lavaggio irregolare, scoperte violazioni ambientali 

La Guardia Costiera di Porto Empedocle, a margine di un controllo, ha sottoposto a sequestro un lavaggio alla periferia di Agrigento. Durante l’accertamento sono emerse alcune irregolarità dal punto di vista ambientale.

In particolare, a margine dell’ispezione, è stata riscontrata l’assenza del trattamento di depurazione delle acque reflue del lavaggio. Le acque, senza alcun trattamento di depurazione, venivano convogliate direttamente in dei sentieri. Per questo motivo è scattato il sequestro dell’impianto. I tecnici dell’Arpa hanno effettuato i rilievi.