Servizi disabili, bando per l’aggiornamento del registro provinciale degli enti autorizzati a svolgerli

E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio del sito Web del Libero consorzio comunale di Agrigento, (www.provincia.agrigento.it), l’avviso pubblico per l’aggiornamento del Registro provinciale degli enti del terzo settore senza scopo di lucro, che svolgano attività non commerciale, già accreditati agli albi regionali, per lo svolgimento dei servizi specialistici di autonomia e comunicazione a favore degli studenti disabili frequentanti nelle scuole di competenza dell’Ente.

Il termine di scadenza per la presentazione delle nuove istanze è stato fissato per il 15 luglio 2023 data in cui, anche gli enti già iscritti, dovranno confermare o meno, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione e l’eventuale adeguamento dei propri statuti/atti costitutivi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e di non avere scopo di lucro.

La determina porta la firma della Dirigente del settore Solidarietà sociale Maria Antonietta Testone e del responsabile del procedimento Giuseppe Iacono.

I criteri di valutazione ai fini dell’iscrizione, per gli anni 2023/2024, riguarderanno gli aspetti organizzativi gestionali e metodologici nonché le garanzie offerte agli utenti ed il rispetto dei loro diritti.

Le procedure attivate dal competente settore dovranno avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le procedure ed i criteri di valutazione adottati per la selezione dei soggetti.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni, si dovrà procedere ad attività di monitoraggio e di verifica periodica, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche interessate ai servizi,ma anche delle famiglie dei disabili. Il venir meno dei requisiti previsti e/o l’accertamento di gravi inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni darà luogo all’espulsione dal registro e alla risoluzione dell’affidamento del servizio.