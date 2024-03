Settimana santa, venerdì chiude l’isola ecologica mobile di Villaggio Peruzzo

Rimarrà chiusa per un giorno, l’isola ecologica mobile del Villaggio Peruzzo ad Agrigento. La chiusura di venerdì prossimo, 29 marzo, è stata decisa per permettere il regolare svolgimento delle funzioni religiose legate alla Settimana Santa.

L’isola ecologica rimarrà chiusa solo in questa circostanza e riaprirà regolarmente, secondo calendario, venerdì 5 aprile prossimo.

