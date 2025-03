Si costituisce in carcere ma aveva droga in tasca, arrestato in flagranza

Si presenta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” per costituirsi ma prima della traduzione in cella viene perquisito e trovato in possesso di droga. Per questo motivo è scattato l’arresto in flagranza nei confronti dell’uomo, accusato adesso di detenzione ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’episodio è avvenuto nella tarda sera di alcuni giorni fa. Gli agenti della polizia penitenziaria, insospettiti dal soggetto, hanno deciso di perquisirlo trovando così lo stupefacente in tasca. “Vorrei complimentarmi anche con gli ispettori intervenuti che nonostante l’orario hanno risposto immediatamente e si sono recati in istituto per tutti gli atti di polizia giudiziaria.” dice il segretario del sindacato Sappe, Calogero Navarra.