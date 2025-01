Si ribalta con l’auto sulla Ss118: paura per giovane agrigentino

Incidente autonomo sulla Statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali, nei pressi del bivio per contrada “Petrusa”.

Un giovane a bordo di una Mini Cooper ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’asfalto resto viscido dalla pioggia, e si è ribaltato. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi in transito; il giovane fortunatamente non ha riportato ferite ma solo tanto spavento. A lanciare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno prestato il primo soccorso, sul luogo poi sono giunti i vigili del fuoco. Traffico parzialmente bloccato.