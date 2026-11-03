Sicilia, parchi archeologici gratis domani 4 novembre

Mercoledì 4 novembre 2026 i Parchi archeologici regionali della Sicilia apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. L’iniziativa rientra nel calendario delle giornate dedicate alla libera fruizione dei luoghi della cultura e rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla storia, all’archeologia e ai paesaggi culturali dell’Isola.

Cittadini e visitatori potranno accedere gratuitamente ai musei, alle aree archeologiche e ai luoghi della cultura appartenenti ai 14 Parchi archeologici regionali, secondo gli orari e le modalità stabiliti dalle singole strutture.

L’iniziativa coinvolgerà il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico delle Isole Eolie, il Parco archeologico di Naxos e Taormina e il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

L’ingresso gratuito interesserà anche il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, il Parco archeologico di Tindari, il Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci e il Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

Completeranno il patrimonio regionale visitabile i luoghi appartenenti al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, al Parco archeologico di Leontinoi e Megara, al Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato, al Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica e al Parco archeologico di Gela.

Dalla Valle dei Templi di Agrigento al Teatro Antico di Taormina, dai templi di Segesta e Selinunte alle testimonianze custodite nei territori di Siracusa, Gela, Morgantina, Kamarina e Lilibeo, la giornata offrirà un itinerario diffuso attraverso secoli di storia.

Il patrimonio dei Parchi archeologici siciliani racconta la complessità culturale dell’Isola attraverso città greche, ville romane, insediamenti preistorici, monumenti di epoca tardoantica e testimonianze medievali.

La gratuità del 4 novembre permetterà di conoscere luoghi differenti per storia e paesaggio, ma uniti dal valore delle testimonianze archeologiche e dal legame con i rispettivi territori.

L’iniziativa vuole favorire una partecipazione ampia alla vita culturale e rafforzare la conoscenza di un patrimonio che rappresenta una componente fondamentale dell’identità siciliana.

Le modalità di visita, gli orari di apertura e l’accessibilità dei singoli luoghi potranno variare in base all’organizzazione delle strutture e alle esigenze di tutela.

Prima di programmare la visita è pertanto consigliabile consultare le pagine ufficiali dei singoli Parchi per verificare gli orari aggiornati, gli ingressi disponibili e l’eventuale necessità di prenotazione.

L’accesso ai luoghi della cultura sarà gratuito, mentre visite guidate, servizi aggiuntivi, attività speciali e sistemi di mobilità interna potranno prevedere tariffe specifiche.

La giornata del 4 novembre rappresenterà così una nuova opportunità per riscoprire il patrimonio archeologico regionale e attraversare, da un territorio all’altro, la storia millenaria della Sicilia.