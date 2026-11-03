Motori, tutto pronto per la quarta edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara”

Torna l’atteso appuntamento con i motori a Favara con la quarta edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara”, in programma domenica 8 novembre 2026. L’evento, fortemente voluto dall’assessore Angelo Airò Farulla è organizzato dall’amministrazione Comunale, in collaborazione con la società sportiva dilettantistica Proracing e il supporto del Libero consorzio comunale di Agrigento.

“Questa nuova edizione riafferma il forte legame della città con una tradizione motoristica prestigiosa e radicata nel territorio”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo. La competizione si svolgerà lungo un tracciato di 2990 metri sulla Strada Statale 122 che collega Favara a Castrofilippo, caratterizzato da 12 barriere di rallentamento e suddiviso in tre manche cronometrate.Tra le novità di quest’anno, il Panathlon International Club di Agrigento assegnerà una targa speciale al miglior under 23 per promuovere i valori del fair play e il rispetto delle regole sportive.Gli appassionati potranno inoltre visitare una mostra fotografica dedicata alla storia dell’auto e delle competizioni allestita al Castello Chiaramonte, location che ospiterà anche la cerimonia di premiazione finale alla presenza delle autorità.

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile consultare i canali ufficiali degli organizzatori per tutti i dettagli.