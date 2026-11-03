Automobilismo

Motori, tutto pronto per la quarta edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara”

La competizione si svolgerà lungo un tracciato di 2990 metri sulla Strada Statale 122 che collega Favara a Castrofilippo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna l’atteso appuntamento con i motori a Favara con la quarta edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara”, in programma domenica 8 novembre 2026. L’evento, fortemente voluto dall’assessore Angelo Airò Farulla è organizzato dall’amministrazione Comunale, in collaborazione con la società sportiva dilettantistica Proracing e il supporto del Libero consorzio comunale di Agrigento.

“Questa nuova edizione riafferma il forte legame della città con una tradizione motoristica prestigiosa e radicata nel territorio”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo. La competizione si svolgerà lungo un tracciato di 2990 metri sulla Strada Statale 122 che collega Favara a Castrofilippo, caratterizzato da 12 barriere di rallentamento e suddiviso in tre manche cronometrate.Tra le novità di quest’anno, il Panathlon International Club di Agrigento assegnerà una targa speciale al miglior under 23 per promuovere i valori del fair play e il rispetto delle regole sportive.Gli appassionati potranno inoltre visitare una mostra fotografica dedicata alla storia dell’auto e delle competizioni allestita al Castello Chiaramonte, location che ospiterà anche la cerimonia di premiazione finale alla presenza delle autorità.

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile consultare i canali ufficiali degli organizzatori per tutti i dettagli.

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