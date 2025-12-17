Sistemi tecnologici avanzati per la nuova sala operativa della Protezione Civile di Agrigento

Una nuova Sala Operativa per la Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La sala operativa, dotata di sistemi tecnologici avanzati per il controllo del territorio, l’elaborazione dei dati in tempo reale e la comunicazione con tutti gli enti competenti, consentendo una risposta rapida ed efficace in caso di eventi critici, è stata realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Sicilia per il monitoraggio e l’allertamento del rischio idrogeologico.

“L’apertura della nuova sala operativa è un investimento fondamentale per la sicurezza e un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni. Grazie all’impegno dello staff di Protezione Civile è stato possibile ottenere il finanziamento di questo progetto che avrà ricadute importanti sulla sicurezza del nostro territorio”, dichiara il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino a margine della cerimonia di inaugurazione che si è svolta nella sede di via Acrone alla presenza delle massime istituzioni civili e militari del territorio.

Ad illustrare l’importanza del presidio, strategico per la prevenzione, la gestione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini, sono stati il Dirigente del Settore Achille Contino, e il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, Marzio Tuttolomondo e dai tecnici del CED del Libero Consorzio e della Geotech Engineering che ha elaborato e sviluppato questo progetto, finanziato con fondi ottenuti dalla Regione Siciliana, strategico per la prevenzione, la gestione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Nel dettaglio questo nuovo sistema, che permette il monitoraggio di 12 corsi d’acqua della provincia di Agrigento da Est a Ovest tra Licata e Santa Margherita Belice, e verso nord fino a Cammarata, è composto da un sensore radar di livello, due pannelli semaforici, due telecamere, e un modem UMTS. Viene interconnesso da antenne wi-fi e attraverso una rete privata virtuale verso il Cloud. Su ogni ponte, un sensore radar di livello, posto al centro della struttura e alimentato da un pannello fotovoltaico con batteria, misura in tempo reale il livello del corso d’acqua, trasmettendo i dati al sistema semaforico posto ai margini della struttura ponte. Il sistema analizza i dati ricevuti e al superamento di uno dei tre livelli di allerta impostati (giallo, arancione, e rosso) accende automaticamente il semaforo corrispondente, visualizza un messaggio di allerta, e invia un sms al personale della Protezione Civile. Lo stesso dato, assieme allo stato e attraverso un collegamento UMTS, viene trasmesso in cloud. Su ogni pannello semaforico, anch’esso alimentato da un pannello fotovoltaico e batteria, è installata una telecamera che inquadra il corso del fiume. Accedendo al cloud, attraverso un browser o app, si potranno gestire i livelli di allerta anche in modalità “manuale” accendendo semafori e impostando messaggi di allerta sui vari ponti.

“Con questo progetto miglioriamo l’attività sul campo. Da remoto riusciamo a monitorare 12 ponti della provincia, abbiamo un sistema radio su tutto il territorio e delle stazioni meteo che ci permettono in tempo reale di verificare quello che sta succedendo nella Provincia. La sala sarà aperta al momento, cioè quando ci sono le allerte, e da lì cercheremo di gestire le emergenze che ci saranno nel territorio“; ha spiegato Marzio Tuttolomondo Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Il sistema radio, composto da 5 ponti radio ubicati a Cammarata (Master o cosiddetto Centro Stella), Naro, Licata, Sciacca, e Agrigento (ospitato su edifici di culto della Curia di Agrigento), consente la copertura dell’intero territorio provinciale. Il sistema digitale DMR, permette, tra le altre cose, la geolocalizzazione del personale presente sul territorio. Completano il sistema sette stazioni meteo professionali installate su altrettante scuole della provincia, i cui dati rilevati sono fruibili dall’intera popolazione sul cloud.