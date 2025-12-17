Viabilità Porto Empedocle, incontro dei consiglieri di opposizione con il presidente Pendolino

Questa mattina una delegazione dei consiglieri comunali di opposizione di Porto Empedocle – Salvatore Ersini e Gerlando Di Francesco – ha incontrato il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, per affrontare la delicata questione della viabilità sul territorio empedoclino e i pesanti disagi che da settimane colpiscono la città.

“Nel corso del confronto – affermano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Ersini, Di Francesco, Nuara, Traina, Sanfilippo – abbiamo riscontrato grande attenzione da parte del presidente Pendolino, che ha dimostrato piena consapevolezza della centralità di Porto Empedocle negli equilibri viari e territoriali dell’area e una reale disponibilità ad ascoltare le istanze provenienti dal territorio, facendosi parte attiva nel rapporto con Anas e con i soggetti tecnici competenti. Un atteggiamento istituzionale serio e concreto che stride con il silenzio e la distanza mostrati dall’attuale Amministrazione comunale, che ancora una volta appare poco presente sui problemi reali della città e incapace di rappresentare con forza, nelle sedi opportune, i disagi vissuti quotidianamente da cittadini, pendolari e attività produttive”.

I consiglieri comunali di opposizione concludono affermando che “Siamo stati rassicurati sul fatto che il tema della viabilità sul territorio empedoclino sia considerato prioritario e che si stiano già valutando soluzioni tecniche e organizzative in grado di migliorare nell’immediato la situazione del traffico e, in prospettiva, di giungere in tempi brevi al pieno ripristino della normale circolazione. Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione della vicenda, mantenendo costante il dialogo con il Libero Consorzio e vigilando affinché gli impegni assunti trovino rapida e concreta attuazione nell’interesse esclusivo della comunità empedoclina”.