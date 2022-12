Soccorso in fiume: esercitazione per le unità SAF dei vigili del fuoco

Si è svolta questa mattina presso la foce del fiume Akragas l’ esercitazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento.

L’ attività di preparazione delle unità del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) viene svolta per mantenere efficiente l’operatività al soccorso in ambiente fluviale secondo le procedure operative previste dalle circolari ministeriale permettendo inoltre una verifica dei mezzi ed attrezzature in dotazione al nucleo.

Le unità SAF dei Vigili del Fuoco sul territorio garantisco quotidianamente il soccorso tecnico urgente alla popolazione e le esercitazioni sono un momento di provata professionalità e crescita tecnica che attribuiscono agli interventi valori e principi sempre presenti tra i soccorritori anche in scenari talvolta proibitivi.

Le foto di Sandro Catanese