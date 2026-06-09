Sodano sindaco di Agrigento, gli auguri di buon lavoro del presidente del Libero Consorzio

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, esprime le più sincere congratulazioni al neo eletto Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, formulandogli gli auguri di buon lavoro per il delicato e prestigioso incarico che si appresta a svolgere alla guida della città capoluogo.

«L’elezione del nuovo Sindaco – dichiara Pendolino – apre una nuova fase per Agrigento, una stagione che auspichiamo possa essere caratterizzata da impegno, dialogo istituzionale e capacità di affrontare con determinazione le sfide che attendono il territorio. Agrigento ha davanti a sé importanti opportunità di crescita e sviluppo che richiedono il contributo responsabile di tutte le istituzioni».

Il presidente Pendolino sottolinea inoltre la piena disponibilità del Libero Consorzio a collaborare con la nuova amministrazione comunale nell’interesse della comunità agrigentina, rafforzando le sinergie istituzionali necessarie per dare risposte concrete ai cittadini.

«Al tempo stesso – aggiunge Pendolino – desidero rivolgere un ringraziamento al l’amministrazione uscente guidata da Franco Miccichè, per il lavoro svolto in questi anni. Ogni esperienza amministrativa contribuisce al percorso di crescita della città e rappresenta un patrimonio di impegno e competenze che merita rispetto e riconoscimento. Oggi si apre una nuova pagina, che dovrà saper valorizzare quanto di positivo è stato costruito e proiettare Agrigento verso nuovi traguardi. Infine, a nome del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, auguro un buon lavoro al consigliere Dino Alonge”.