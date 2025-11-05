Agrigento

Solidarietà, continua la raccolta di tappi della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte

Chi desidera contribuire alla raccolta tappi di plastica può consegnarli nei punti di raccolta attivi a Mussomeli e Agrigento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una semplice raccolta tappi di plastica può trasformarsi in un grande atto di solidarietà. È questa l’idea che anima i volontari che sostengono la Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, impegnata ogni giorno ad aiutare chi vive in condizioni di difficoltà. Ogni tappo raccolto diventa un contributo concreto per la missione fondata dal frate laico palermitano, simbolo di altruismo e accoglienza in Sicilia.

La raccolta tappi di plastica accetta tutti i tappi in materiale plastico: quelli di bottiglie d’acqua, latte, detersivi, shampoo e bevande. L’importante è che si tratti esclusivamente di tappi in plastica, privi di residui e puliti. I tappi vengono poi consegnati a ditte specializzate nel riciclo della plastica, che li acquistano per avviarli al recupero. Il ricavato della vendita viene interamente devoluto alla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, sostenendo così le attività di assistenza ai più fragili.

Chi desidera contribuire alla raccolta tappi di plastica può consegnarli nei punti di raccolta attivi a Mussomeli e Agrigento. Per informazioni o per organizzare il ritiro, è possibile contattare i volontari: Daniele Bellanca: 320 6252597, Antonio Valenza: 331 5772093, Dino Boschetti: 338 3060110. Raccogliere tappi non costa nulla, ma vale moltissimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Truffa sui bonus edilizi, 4 arresti e sequestro di 5 milioni di euro
Agrigento

Carabinieri, conferiti tre attestati compiacimento a militari del Comando provinciale 
Porto Empedocle

Sbarcati con Ong a Porto Empedocle, alcuni migranti finiscono in ospedale 
Politica

Il segretario regionale della Democrazia Cristiana: “Siamo un partito di persone perbene”
Trapani

In casa con 17 grammi di crack, arrestato ventenne
Giudiziaria

Tredicenne violentata dal branco a Villa Bellini, chieste 4 condanne