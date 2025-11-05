Solidarietà, continua la raccolta di tappi della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte

Una semplice raccolta tappi di plastica può trasformarsi in un grande atto di solidarietà. È questa l’idea che anima i volontari che sostengono la Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, impegnata ogni giorno ad aiutare chi vive in condizioni di difficoltà. Ogni tappo raccolto diventa un contributo concreto per la missione fondata dal frate laico palermitano, simbolo di altruismo e accoglienza in Sicilia.

La raccolta tappi di plastica accetta tutti i tappi in materiale plastico: quelli di bottiglie d’acqua, latte, detersivi, shampoo e bevande. L’importante è che si tratti esclusivamente di tappi in plastica, privi di residui e puliti. I tappi vengono poi consegnati a ditte specializzate nel riciclo della plastica, che li acquistano per avviarli al recupero. Il ricavato della vendita viene interamente devoluto alla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, sostenendo così le attività di assistenza ai più fragili.

Chi desidera contribuire alla raccolta tappi di plastica può consegnarli nei punti di raccolta attivi a Mussomeli e Agrigento. Per informazioni o per organizzare il ritiro, è possibile contattare i volontari: Daniele Bellanca: 320 6252597, Antonio Valenza: 331 5772093, Dino Boschetti: 338 3060110. Raccogliere tappi non costa nulla, ma vale moltissimo.