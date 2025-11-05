Sport

Ad Agrigento la terza tappa del “Trofeo del Sud” Gimkana in Vespa

Si terrà domenica 9 novembre 2025 ad Agrigento, presso l’area demaniale ex eliporto di San Leone

Da Redazione

Si terrà domenica 9 novembre 2025 ad Agrigento, presso l’area demaniale ex eliporto di San Leone, la terza tappa del “Trofeo del Sud”, manifestazione di abilità in Vespa meglio conosciuta come Gimkana.
L’evento è organizzato dal Vespa Club Agrigento A.S.D., con il patrocinio del Vespa Club d’Italia, della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, nell’ambito delle iniziative legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Nata nel 2023 da un’idea dei collaboratori nazionali per lo sport in Vespa, la competizione riunisce i migliori gimkanisti del Sud Italia e rappresenta uno dei momenti più attesi nel calendario sportivo dei Vespa Club di Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.
La tappa agrigentina si svolge al termine dei rispettivi campionati regionali, con l’obiettivo di selezionare i vespisti più abili nelle prove di destrezza e precisione.

“È grazie alla forza e all’impegno degli associati che siamo riusciti ad avere questa prestigiosa occasione di organizzare il terzo Trofeo del Sud” – dichiara Vincenzo Pisano, presidente del Vespa Club Agrigento e tra gli ideatori del progetto.

L’appuntamento è quindi per il 9 novembre a San Leone, per una giornata di sport, passione e divertimentoall’insegna del mito intramontabile della Vespa.

