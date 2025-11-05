La via Sirio invasa da rifiuti, Zicari: “che si facciano subito le bonifiche”

La via Sirio al Villaggio Mosè è abbandonata e lasciata a sé stessa. “Che si facciano subito le bonifiche”, suggerisce il consigliere della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari che continua: “che si creino orti urbani al posto di piantagioni di bottiglie di vetro o che si avviino le prescrizioni esecutive del piano regolatore e si faccia costruire chi ne ha diritto, che si creino delle piattaforme per conferire vetro e plastica in cambio di buoni spesa o soldi, che si mettano le telecamere per controllare il territorio. Esiste una teoria in sociologia, delle finestre rotte, degrado porta degrado. Gli Agrigentini non meritano di vivere nel degrado, il Sindaco deve occuparsi della città reale, che è fatta di vetri rotti e discariche abusive, non di tagliare nastri. Sui rifiuti siamo ancora all’anno zero”; ha concluso Zicari.