Agrigento

La via Sirio invasa da rifiuti, Zicari: “che si facciano subito le bonifiche”

La nota del consigliere comunale in quota Dc, Roberta Zicari

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

La via Sirio al Villaggio Mosè è abbandonata e lasciata a sé stessa. “Che si facciano subito le bonifiche”, suggerisce il consigliere della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari che continua: “che si creino orti urbani al posto di piantagioni di bottiglie di vetro o che si avviino le prescrizioni esecutive del piano regolatore e si faccia costruire chi ne ha diritto, che si creino delle piattaforme per conferire vetro e plastica in cambio di buoni spesa o soldi, che si mettano le telecamere per controllare il territorio. Esiste una teoria in sociologia, delle finestre rotte, degrado porta degrado. Gli Agrigentini non meritano di vivere nel degrado, il Sindaco deve occuparsi della città reale, che è fatta di vetri rotti e discariche abusive, non di tagliare nastri. Sui rifiuti siamo ancora all’anno zero”; ha concluso Zicari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Sulla Ferrovia dei Templi circoleranno 10 treni storici per Agrigento2025
Ultime Notizie

Stavano tentando di rubare furgone e vengono sorpresi dai carabinieri: arrestato
di Franco Castaldo

Cuffaro intercettato: “Abbiamo Enna, Palermo e Siracusa”; prossima settimana indagati dal Gip
Agrigento

La via Sirio invasa da rifiuti, Zicari: “che si facciano subito le bonifiche”
Apertura

Talpa nei carabinieri rivelò a Cuffaro di indagini in corso
Licata

Trapianto renale robotico in Romania, il programma dell’urologo siciliano Territo