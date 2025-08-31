Agrigento

Sorpreso a spacciare nei luoghi della movida agrigentina, denunciato 35enne

Il 35enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un trentacinquenne di nazionalità gambiana, residente ad Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 35enne è stato sorpreso a spacciare droga nei pressi di un locale della movida a San Leone dove era in corso una serata danzante. La presenza dell’individuo, già noto alle forze dell’ordine, in quel posto non è sfuggita agli occhi dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno fermato il pusher, e l’intervento ha permesso il sequestro di un buon quantitativo di cocaina, hashish e marijuana.

