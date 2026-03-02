Agrigento

Sorpreso a vendere alcolici a minorenne, multa per il titolare di un locale della movida 

I poliziotti, infatti, hanno notato uscire dall’esercizio commerciale un ragazzino con un cocktail in mano. Dai successivi controlli è emerso che il ragazzo era minorenne

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento per verificare il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza degli avventori. Nell’ultimo dispositivo disposto dal questore della Città dei templi, gli agenti della sezione amministrativa hanno multato il titolare di un locale nei pressi di piazza San Francesco.

I poliziotti, infatti, hanno notato uscire dall’esercizio commerciale un ragazzino con un cocktail in mano. Dai successivi controlli è emerso che il ragazzo era minorenne. Per questo motivo è scattata la sanzione amministrativa nei confronti del titolare. Il commerciante ha evitato la denuncia in quanto il ragazzo era sì minorenne ma comunque con più di 16 anni. 

