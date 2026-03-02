Licata

Scoppia lite in casa e aggredisce la compagna, denunciato licatese

La donna, stanca dei continui soprusi, ha così deciso di denunciare il compagno manesco

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un trentacinquenne di Licata è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono allo scorso weekend. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe scagliato all’indirizzo della compagna – una trentenne del posto – picchiandola.

Tutto è successo in un appartamento del popoloso centro dell’agrigentino, in presenza anche dei figli. Provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno soccorso la ragazza. La persone offesa, stanca dei continui soprusi, ha così deciso di denunciare il compagno manesco. 

