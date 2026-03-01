Cronaca

Violento incidente alle porte di Sciacca, sei feriti in ospedale

L'impatto è stato particolarmente forte, tre i veicoli coinvolti

Un violento incidente si è verificato nella notte lungo la strada statale 115, in contrada Baiata, alle porte di Sciacca. Nello scontro sono rimasti coinvolti un veicolo a 9 posti, e due auto. Il bilancio è di sei feriti, tutti trasferiti a bordo delle ambulanze del 118 presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. L’impatto è stato molto violento, uno degli occupanti è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale le pattuglie della polizia. La Ss115 è rimasta bloccata per qualche ora, con code in entrambe le direzioni, prima della riapertura a senso alternato e con forti rallentamenti. Le cause dello schianto sono in fase di accertamento. (FOTO CORRIERE DI SCIACCA)

