Sosta selvaggia alla Valle dei Templi: scattano le multe

Nella giornata di oggi, nel primo pomeriggio, la Polizia Municipale di Agrigento ha effettuato una significativa operazione di controllo lungo la strada provinciale situata sotto il Tempio di Giunone. L’iniziativa, voluta dall’Assessore alla Polizia Municipale Carmelo cantone, si inserisce in una più ampia strategia per garantire la sicurezza della circolazione stradale in città, con particolare attenzione ai punti sensibili e ad alto traffico.

Durante i controlli, numerose autovetture sono state rilevate in sosta irregolare, posteggiate in modo disordinato e pericoloso. Questo comportamento, oltre a rappresentare una violazione del codice della strada, creava un grave rischio per la sicurezza dei cittadini in transito lungo quel tratto. A seguito dell’operazione, sono state elevate numerose contravvenzioni nei confronti dei responsabili delle infrazioni. “L’azione di oggi è un chiaro segnale del nostro impegno verso il miglioramento della sicurezza stradale. Le soste selvagge non solo impediscono il regolare flusso del traffico, ma rappresentano anche un serio pericolo per tutti coloro che circolano sulle nostre strade. Grazie alla professionalità e all’efficacia della Polizia Locale, abbiamo potuto ripristinare ordine in un’area critica e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme”, ha dichiarato Carmelo Cantone, Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Agrigento.

“L’operazione rientra in una serie di iniziative programmate per garantire il rispetto del codice della strada e promuovere una circolazione più sicura. Il Comune di Agrigento continuerà a lavorare in questa direzione, mettendo al centro la sicurezza e il benessere della comunità”, ha concluso l’assessore Cantone.