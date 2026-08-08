Catania, stop ai voli. Pisano: “L’aeroporto di Agrigento non può più aspettare”

«Ancora una volta l’Etna dimostra quanto sia necessario rafforzare e diversificare il sistema aeroportuale siciliano. Lo stop ai voli in arrivo a Catania-Fontanarossa, determinato dalla presenza di cenere vulcanica, non è un episodio isolato: è una criticità che si ripropone ogni volta che l’attività del vulcano raggiunge livelli tali da condizionare la sicurezza e l’operatività dello spazio aereo». A intervenire è il deputato agrigentino Calogero Pisano, che torna a chiedere di imprimere un’accelerazione al percorso per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento.

«È proprio davanti a situazioni come quella che si sta verificando in queste ore – afferma Pisano – che comprendiamo ancora meglio perché l’aeroporto di Agrigento non possa essere considerato un’opera accessoria o una semplice aspirazione territoriale. È un’infrastruttura che può avere una funzione strategica per la Sicilia centro-meridionale e contribuire alla resilienza dell’intero sistema aeroportuale regionale». Secondo il parlamentare, la questione non riguarda soltanto i disagi provocati ai passeggeri quando Catania è costretta a limitare la propria operatività. «Quando uno scalo importante come Fontanarossa viene condizionato dall’attività dell’Etna, le conseguenze si ripercuotono su migliaia di viaggiatori, sul turismo, sulle imprese e sulla mobilità dell’intera Sicilia. È una situazione che deve farci riflettere sulla necessità di disporre di ulteriori infrastrutture aeroportuali in grado di garantire collegamenti alternativi e maggiore sicurezza del sistema».

Pisano richiama quindi il percorso già avviato sullo scalo agrigentino, a partire dall’articolo 8-bis da lui promosso e dal successivo inserimento dell’aeroporto di Agrigento nel quadro della programmazione nazionale. «Abbiamo compiuto passi importanti. Il tema dell’aeroporto di Agrigento è entrato nella programmazione nazionale e oggi esiste una prospettiva concreta che negli anni passati sembrava molto più lontana. Ma proprio per questo dobbiamo andare avanti con determinazione». Il deputato chiede quindi che si proceda rapidamente con tutti gli approfondimenti necessari.«Non sto sostenendo che un aeroporto si possa realizzare dall’oggi al domani, ma una cosa è certa: non possiamo continuare a rimandare. Gli eventi di questi giorni ci ricordano quanto sia urgente affrontare il tema».