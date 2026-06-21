Spiagge pulite, l’appello del sindaco Sodano: “Rispettiamo questi luoghi”

“Questa mattina gli operatori che si occupano del servizio di igiene ambientale hanno lavorato lungo tutto il litorale, pulendo le nostre spiagge centimetro dopo centimetro e svuotando tutti i cestini. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata”, così il sindaco di Agrigento, Michele Sodano che rivolge un appello a tutti gli agrigentini e ai tanti visitatori che scelgono la città. “ Trattiamo questi luoghi come il nostro bene più prezioso da custodire. Utilizziamo i cestini per i rifiuti prodotti, nessuna cicca di sigaretta sulla sabbia, sensibilizziamo i vicini e contribuiamo, ciascuno per la propria parte, a mantenere pulite le nostre spiagge. Questo appello, sottolinea il sindaco Sodano, assume un significato ancora più importante in un momento particolarmente delicato per la gestione dei rifiuti. Le recenti decisioni sul blocco dei conferimenti in discarica stanno mettendo in seria difficoltà i Comuni siciliani e impongono risposte immediate. Per questo domani alle 17, con i Sindaci della provincia di Agrigento, incontreremo la stampa per rappresentare con forza le preoccupazioni dei territori e chiedere alla Regione interventi concreti ed efficaci visto che le rassicurazioni dateci a Palermo mercoledì scorso sono state disattese e oggi ci troviamo al limite di una nuova emergenza. Da una parte le istituzioni, chiamate ad assumersi le proprie responsabilità, dall’altra una comunità che, con senso civico e rispetto degli spazi comuni, svolge un ruolo fondamentale.Certo che questa sera le nostre spiagge rimarranno pulite così come a inizio giornata, ringraziandovi, vi auguro una meravigliosa giornata di mare con le persone che amate, un buon libro, un pallone e tanta acqua per idratarvi”, ha concluso il sindaco Sodano.