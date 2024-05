Strage di Capaci, piantato un albero di ulivo e una targa alla Villa Bonfiglio in memoria del giudice Falcone

Nel 32esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, anche ad Agrigento presso la Villa Bonfiglio alle 17:57 ora esatta della strage, il sindaco Franco Miccichè, alla presenza del Prefetto Filippo Romano e delle altre cariche civili e militari, hanno osservato un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de “Il silenzio” e poi si è svolta la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo in memoria del giudice Falcone.

“Un momento di così grande importanza simbolica per la nostra comunità, in ricordo delle vittime di quell’orribile attentato e per rinnovare il nostro impegno nella lotta contro la mafia. Oggi abbiamo piantato un albero per il giudice Falcone e il 19 Luglio un altro albero verrà piantato per ricordare il giudice Borsellino”, ha detto il sindaco Franco Miccichè a margine della cerimonia.