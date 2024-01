Svaligiata farmacia al Viale della Vittoria, rubati soldi dalla cassa

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato un ingresso laterale, sono riusciti a fare irruzione nella centralissima farmacia del Viale della Vittoria. Una volta dentro i balordi hanno preso di mira il registratore di cassa, portando via il denaro custodito all’interno. Ancora in corso di quantificazione il bottino ma il danno è coperto da assicurazione.

A fare la scoperta è stato il titolare della farmacia che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere dell’attività commerciale ma anche da quelle comunali. I militari dell’Arma potrebbero chiudere il cerchio investigativo in tempi rapidi.