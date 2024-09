“Tariffario non esposto e prezzi gonfiati”, multati 10 tassisti ad Agrigento 

In alcuni casi non avrebbero esposto il tariffario così come previsto dal codice della strada mentre in altri avrebbero addirittura gonfiato i prezzi delle corse. La Guardia di Finanza ha acceso una luce sulle tratte dei taxi ad Agrigento effettuando svariati controlli negli ultimi giorni. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Sono ben dieci i conducenti che sono stati sanzionati dalle Fiamme Gialle. Agli autisti viene contestato l’aver applicato arbitrariamente tariffe gonfiate: una corsa che sarebbe dovuta costare 30 euro veniva fatta pagare anche il doppio. Le sanzioni previste nei confronti dei tassisti ammontano ad un importo compreso tra gli 86 euro fino ad un massimo di oltre 300 euro.