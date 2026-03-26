Tavolo tecnico per salvare il viale delle Dune, definite fasi operative dei lavori

Si è svolto al mattino di oggi un tavolo tecnico della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, diretta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in presenza, tra altri, del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, del Soggetto Attuatore, Sergio Tumminello, e dei tecnici del Genio Civile.

L’incontro è servito per definire le fasi operative relative ai lavori di protezione della fascia costiera e della sede stradale di Viale delle Dune a San Leone. Il progetto, che dispone di una dotazione finanziaria di 1,4 milioni di euro grazie alla linea di finanziamento Mase 2025, è già in fase di valutazione esecutiva. Dopo la fase di acquisizione di eventuali pareri aggiuntivi e di revisione del documento tecnico del Genio Civile, sarà possibile procedere con il bando di gara per l’avvio dei lavori.

Il sindaco Miccichè afferma: “Desidero ringraziare il direttore Tumminello e tutti i partecipanti al tavolo tecnico per il metodo collaborativo e trasparente con cui è stata condotta la valutazione dell’opera. Apprezzo l’attenzione del presidente Schifani verso il territorio di Agrigento, dimostrata attraverso il sostegno e il coordinamento della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico. La disponibilità al confronto e il dialogo tra gli uffici accelereranno le procedure e garantiranno una gestione più efficace del progetto, permettendo di individuare soluzioni concrete per la sicurezza della città e la tutela della fascia costiera.”