Teatro dell’Efebo, presentato il cartellone 2026: le interviste





E’ stato presentato stamani al Giardino Botanico nel corso di una conferenza stampa il cartellone 2026 del Teatro dell’Efebo, progetto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento presieduto da Giuseppe Pendolino, presente alla conferenza insieme al Vicepresidente Domenico Scicolone, al neo consigliere Giuseppe D’Angelo con delega al Turismo e al direttore del Settore Turismo Achille Continbo. Il Presidente ha evidenziato l’alto livello del cartellone, ben differenziato tra eventi del teatro classico, della musica ed altri eventi organizzati da soggetti terzi, in grado di richiamare non solo il pubblico del territorio ma anche i turisti. “La promozione della cultura è fondamentale per lo sviluppo del territorio” ha detto Pendolino “ma quest’anno siamo andati un po’ oltre, allestendo un cartellone vario con presenze e spettacoli di altissimo livello, in grado di trattenere i turisti ben oltre la normale visita allo splendido Parco Archeologico. Noi intendiamo valorizzare nel tempo questo nostro Teatro, anticipando eventi ed occasioni di cultura sin dal mese di maggio, e al tempo stesso promuovendo il Teatro e gli eventi culturali in tutto il territorio, iniziando dai totem informativi in allestimento in poli turistici primari come Agrigento, Sciacca e Licata”.

IL PROGRAMMA

18 luglio: Le Troiane di Euripide – Magica Arte e Cultura – Regia di Valeria Cimaglia

25 luglio: Ifigenia in Aulide di Euripide – Compagnia Zerkalo – Regia di Alessandro Marchi con Andrea Tidona

4 agosto: Le Supplici – Teatro della Città s.r.l – Regia di e con Moni Ovadia e Mario Incudine

Settimana Pirandelliana: 2 agosto Il vitalizio di Luigi Pirandello, ASS. Città Teatro – Regia di Giuseppe Romani, con Angelo Tosto

12 agosto: L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello – A&A Produzione Zucchi – Adattamento e Regia di Augusto Zucchi.

22 agosto: Premio kaos Montalbano – Ass. Nuovo piccolo teatro di Agrigento A.P.S – Presenta Salvo La Rosa Ad ingresso gratuito con prenotazione

Efebo in Musica: 23 agosto, Requiem di W. A. Mozart – Coro Lirico Siciliano Spettacolo interamente a sbigliettamento

27 agosto: Battiato: l’alba dentro l’eterno – Coro Lirico Siciliano

1 settembre: Un’orchestra a 6 corde – Ass. Culturale Mare Nostrum – Francesco Buzzurro

11 settembre: Pino Minio Live – Opera Solution.

12 settembre: Orchestra Filarmonica Demetra Accademia Free Melody.

Altri eventi: 29 agosto Diario di un trapezista – Con Sigfrido Ranucci – Ass. Culturale Fuoririga; 30 agosto Miss Italia Finale Regionale Sicilia; 7-10 agosto Festivalle – A cura di FESTIVALLE APS; Momentum a cura di Calante; 4-6 settembre Festival della sostenibilità – A cura di Coopculture – Percorsi di turismo esperienziale