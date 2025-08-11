Teatro Pirandello, al via i lavori di messa in sicurezza del tetto

“Finalmente ci siamo! Dopo anni di attese, rinvii e segnalazioni, diventa realtà l’intervento di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello. Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, si apre ufficialmente la fase operativa per l’impermeabilizzazione e la messa in sicurezza del tetto dello storico edificio, cuore pulsante della vita culturale agrigentina.È una notizia straordinaria per tutta la città, che restituisce dignità a uno dei luoghi simbolo di Agrigento. Si tratta di un intervento da 565.000 euro, finanziato con fondi regionali che abbiamo saputo orientare su una priorità vera, concreta, sentita da cittadini, operatori e fruitori della cultura. A questo si aggiunge l’adeguamento dei servizi igienici, con la realizzazione di un bagno per persone con disabilità, per rendere il teatro sempre più inclusivo e accogliente.Non si tratta solo di lavori: è un segnale forte. Significa che questa amministrazione mantiene gli impegni, sblocca situazioni ferme da anni e investe in cultura non con le parole, ma con i fatti.Inizia ora l’iter decisivo: affideremo a breve la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di tradurre gli indirizzi in un progetto concreto e cantierabile. Subito dopo, una volta acquisiti tutti i pareri tecnici necessari, procederemo con l’affidamento dei lavori per l’impermeabilizzazione della copertura – già promessa da troppo tempo – e per il nuovo bagno accessibile.Il Teatro Pirandello torna al centro dell’attenzione pubblica: stavolta con azioni concrete.”