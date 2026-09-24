Teatro Pirandello, Roberta Torre conclude il mandato alla Direzione Artistica

“Dopo un anno intenso, entusiasmante e ricco di esperienze, si conclude il mio incarico alla Direzione Artistica del Teatro Pirandello di Agrigento. È stato un anno di lavoro, di incontri e di grandi emozioni, nel corso del quale ho avuto l’opportunità e il privilegio di contribuire a far conoscere il Teatro Pirandello a un pubblico sempre più ampio, portandone il nome e le attività anche all’attenzione del panorama culturale nazionale”. Queste le dichiarazione di Roberta Torre al termine del suo incarico alla Direzione Artistica del Teatro Pirandello di Agrigento.

“Lascio Agrigento con gratitudine e con la consapevolezza di aver incontrato una città meravigliosa, straordinaria, capace di accogliere e di esprimere un patrimonio culturale di enorme valore. Una città che, a mio avviso, possiede tutte le potenzialità per continuare a crescere e per affermare sempre più il proprio ruolo culturale, anche nel nome di Luigi Pirandello.È proprio con questo spirito che ho cercato, nel corso del mio mandato, di porre le prime basi per una rinnovata valorizzazione della figura e dell’opera pirandelliana, nella convinzione che Agrigento possa e debba continuare a costruire attorno al suo più illustre autore un progetto culturale capace di parlare alla città, al territorio e all’intero Paese. In questa direzione si inserisce la prima edizione del Pirandello Fringe Festival, un progetto che ho fortemente voluto e che considero uno dei primi semi di un percorso più ampio di riscoperta e di rilettura contemporanea del genio pirandelliano. Agrigento mi ha accolto con grande calore e porto con me il ricordo di una città stupenda e di una comunità con cui ho avuto la possibilità di condividere un anno professionalmente e umanamente importante.Sono numerosi i progetti lavorativi che mi attendono ma sono particolarmente orgogliosa del fatto che la stagione 2026/2027 porti la mia firma. È il risultato concreto di un lavoro al quale ho dedicato energie, idee e convinzione, e che resta come parte significativa del percorso compiuto al Teatro Pirandello.Desidero infine rivolgere un sincero augurio al nuovo Consiglio di Amministrazione e il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso con me questo anno di lavoro, alla città di Agrigento e a quanti hanno creduto nei progetti realizzati. Lascio il Teatro Pirandello con orgoglio, gratitudine e la certezza che quanto seminato possa continuare a crescere”, ha concluso Torre.