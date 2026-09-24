Favara, minaccia di dare fuoco alla propria abitazione: paura tra i residenti

Paura questa mattina in via Rostagno, traversa di via Pio La Torre, a Favara, dove un uomo ha minacciato di dare fuoco alla propria abitazione e di provocarne l’esplosione.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e il personale del 118.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava in evidente stato di alterazione e inizialmente ha rifiutato l’intervento dei sanitari. Dopo una fase di mediazione, è stato convinto a sottoporsi alle cure e trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti del caso.