Favara

Favara, sorpresi ad abbandonare rifiuti per strada; Palumbo: “un dolore vedere quanta inciviltà”

La nota dell’amministrazione comunale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Le telecamere e il lavoro costante del nucleo ambientale della Polizia locale di Favara, guidato dall’ispettore Alessandro Lombardo, continuano a consentire all’amministrazione comunale di individuare chi si ostina ad abbandonare i rifiuti sopratutto in alcune zone della nostra Favara, come la zona di Fonte Canali, quella dell’isola ecologica, via dei Mille e piazza Garibaldi.
“E’ un dolore vedere con quanta serenità le persone continuino a preferire l’inciviltà, a volte portando con sé anche i figli a cui trasmettono un esempio tutt’altro che positivo. Nonostante i pochi che continuano a sporcare, la differenziata in città continua a salire, con la percentuale registrata ad agosto del 61.9%.Un dato altissimo se consideriamo che durante il mese si sono svolti diversi concerti e spettacoli che hanno richiamato a Favara migliaia di persone. La strada è quella giusta, continuiamo a percorrerla.Ai cittadini dico: adeguatevi, non smetteremo di sanzionarvi”, dichiara il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

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