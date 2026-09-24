Caro carburante, agricoltori minacciano di bloccare la Palermo-Agrigento

Lunedì 28 settembre l’associazione degli agricoltorei Agrisat è pronta a bloccare lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento se sui carburanti non arriveranno risposte alle richieste già inoltrate alle autorità della Regione Siciliana.

“Siamo pronti a un’azione di forza, stante il silenzio devastante della politica sulla questione carburanti, e sulla crisi che sta travolgendo il comparto cerealicolo, vitivinicolo, oleario e ortofrutticolo siciliano coinvolgendo anche le famiglie ed i consumatori finali – dice Franco Calderone, presidente di Agrisat – Abbiamo chiesto di essere convocati dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ma siamo rimasti inascoltati. Perciò lunedì, con alcuni trattori, procederemo al blocco dello scorrimento veloce Palermo-Agrigento, a Bolognetta, per protestare contro il totale disinteresse della politica nei confronti di temi che coinvolgono l’intera società”.