Agrigento

Caro carburante, agricoltori minacciano di bloccare la Palermo-Agrigento

Lunedì 28 settembre l'associazione degli agricoltorei Agrisat è pronta a bloccare lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento se sui carburanti non arriveranno risposte

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Lunedì 28 settembre l’associazione degli agricoltorei Agrisat è pronta a bloccare lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento se sui carburanti non arriveranno risposte alle richieste già inoltrate alle autorità della Regione Siciliana.

“Siamo pronti a un’azione di forza, stante il silenzio devastante della politica sulla questione carburanti, e sulla crisi che sta travolgendo il comparto cerealicolo, vitivinicolo, oleario e ortofrutticolo siciliano coinvolgendo anche le famiglie ed i consumatori finali – dice Franco Calderone, presidente di Agrisat – Abbiamo chiesto di essere convocati dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ma siamo rimasti inascoltati. Perciò lunedì, con alcuni trattori, procederemo al blocco dello scorrimento veloce Palermo-Agrigento, a Bolognetta, per protestare contro il totale disinteresse della politica nei confronti di temi che coinvolgono l’intera società”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.33/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.33/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Caro carburante, agricoltori minacciano di bloccare la Palermo-Agrigento
Apertura

Favara, minaccia di dare fuoco alla propria abitazione: paura tra i residenti
AperturaIn aggiornamento

Palma di Montechiaro: trovato morto in casa. Scientifica sul posto
Apertura

Maxi blitz antimafia, 25 arresti: “C’è chi paga il pizzo da 40 anni” (NOMI)
Apertura

Incidente autonomo sulla Ss115: un ferito
banner italpress istituzionale banner italpress tv