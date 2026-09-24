Maxi blitz antimafia, 25 misure cautelari 

Dalle prime ore della mattina, nell’ambito di attivita’ d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione Criminalita’ Organizzata di Roma stanno dando esecuzione – nelle province di Catania e Siracusa – a un’ordinanza del gip presso il Tribunale etneo con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 25 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, illecita detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, percosse, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, riciclaggio, rapina, traffico organizzato di sostanze stupefacenti e spaccio, reati con l’aggravante, per taluni indagati, dell’agevolazione mafiosa.

Contestualmente e’ in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessi aziendali, quote societarie, beni immobili e mobili registrati nonche’ disponibilita’ finanziarie per un controvalore stimato complessivo di circa 5,5 milioni di euro. I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terra’ alle ore 11,30 presso il Palazzo di Giustizia.