Maxi blitz antimafia, 25 misure cautelari
Contestualmente e' in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 5,5 milioni di euro
Dalle prime ore della mattina, nell’ambito di attivita’ d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione Criminalita’ Organizzata di Roma stanno dando esecuzione – nelle province di Catania e Siracusa – a un’ordinanza del gip presso il Tribunale etneo con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 25 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, illecita detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, percosse, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, riciclaggio, rapina, traffico organizzato di sostanze stupefacenti e spaccio, reati con l’aggravante, per taluni indagati, dell’agevolazione mafiosa.
Contestualmente e’ in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessi aziendali, quote societarie, beni immobili e mobili registrati nonche’ disponibilita’ finanziarie per un controvalore stimato complessivo di circa 5,5 milioni di euro. I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terra’ alle ore 11,30 presso il Palazzo di Giustizia.