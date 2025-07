Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, attivato piano ricerche

Dalla serata di ieri non si hanno più notizie di un quindicenne empedoclino – Jonathan Insalaco, classe 2009 – che sembrerebbe essere scomparso nel nulla. L’adolescente ha fatto perdere le tracce e non risponde al cellulare.

A presentare denuncia sono stati i familiari del giovane. Carabinieri e polizia hanno avviato il piano di ricerche. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dal ragazzino ma non è stato ancora trovato. Negative anche le ricerche in tutti gli ospedali della provincia.

Tuttavia, è stato accertato che fino all’una di ieri era a Porto Empedocle in compagnia di una sua coetanea. Lo hanno ricostruito i carabinieri che si stanno occupando delle ricerche, già estese anche fuori provincia.

Jonathan al momento della scomparsa indossava una maglia bianca e dei pantaloncini chiari. Qualcuno dice di averlo visto nella tarda serata in compagnia di una ragazza. Poi non ha fatto rientro in casa e i genitori allarmati si sono recati dai Carabinieri per formalizzare denuncia.

“Jojo torna per favore”, questo è l’accorato appello che sta facendo il giro dei social da parte di familiari, amici e conoscenti.

Appello lanciato anche dal sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, che scrive: “Da Primo Cittadino ma soprattutto essendo un genitore, nell’apprendere la notizia che un giovane adolescente empedoclino ad ora non riesce ad essere trovato, mi porta con sincera preoccupazione ad esprimere il comune sentimento dell’intera comunità affinché prestissimo il ragazzo possa fare rientro nella propria famiglia. Confido nel grande senso di professionalità delle Forze dell’ordine impegnate nelle ricerche, assicurando per ciò che ci compete tutta la massima collaborazione”.