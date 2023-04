Terremoto in Siria e Turchia, la chiesa agrigentina dona oltre 23 mila euro 

Sono passati quasi tre mesi dal terribile terremoto che nella notte fra il 5 e il 6 febbraio ha colpito duramente Turchia e Siria. Terminata la prima fase emergenziale gestita dalle Istituzioni locali e dalle Organizzazioni abilitate all’intervento sul campo (fra le quali anche la rete delle Caritas nazionali a cui la Conferenza Episcopale Italiana ha fatto arrivare un primo contributo di € 500.000 dai fondi 8xmille), è ora il tempo di pensare al sostegno delle popolazioni nella difficile fase della ripartenza.

L’Arcidiocesi di Agrigento – tramite la sua Caritas Diocesana – ha voluto dare il suo contributo di solidarietà, aderendo alla Colletta Straordinaria indetta dalla CEI per domenica 26 marzo u.s.. Ad oggi, l’ammontare complessivo delle raccolte parrocchiali ammonta a € 23.175 e sarà in questi giorni interamente versato a Caritas Italiana per sostenere le azioni delle Caritas di Turchia e Siria in favore delle popolazioni colpite dal sisma.