Agrigento

Tir si ribalta dopo scontro con auto sulla Palermo-Agrigento: un ferito

Una persona è rimasta ferita ma non si conoscono ancora i dettagli sulle sue condizioni

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Violento scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante lungo la statale 121, Palermo- Agrigento, all’altezza di contrada Coda di Volpe. Per cause ancora in fase di accertamento, l’impatto è stato così violento da causare il ribaltamento del camion, che ha finito la sua corsa occupando gran parte della carreggiata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a una persona rimasta ferita nello schianto; non si conoscono ancora i dettagli sulle sue condizioni. Sul posto sono giunti tempestivamente le autorità per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. (Foto DirettaSicilia)

