Apertura

Mafia e politica a Sciacca: procura impugna assoluzioni di Marciante, Di Natale e Catanzaro 

In primo grado i due politici locali e l’imprenditore, ritenuto la mente imprenditoriale di Cosa nostra a Sciacca, sono stati assolti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione disposta nei confronti dei politici locali Vittorio Di Natale (difeso dagli avvocati Antonino Reina e Antonino Tornambè), ex consigliere comunale di Sciacca,  Rosario Catanzaro, e dell’imprenditore Giuseppe Marciante (difeso dagli avvocati Angelo Barone e Concetta Rubino), nipote di Domenico Friscia, titolare della Gsp Costruzioni, ritenuto la mente imprenditoriale della cosca. L’atto di appello è stato firmato dai pm Claudio Camilleri, Francesca Dessì e Maria Ticino. Adesso la Corte di appello fisserà la data del processo di secondo grado. 

La vicenda è legata al processo scaturito dalla maxi inchiesta sulla riorganizzazione di Cosa nostra a Sciacca e sui rapporti del clan con la politica e l’imprenditoria locale. In primo grado era stato condannato soltanto Domenico Friscia a 10 anni e 8 mesi di reclusione. Il giudice, tuttavia, aveva escluso il ruolo di promotore della nuova cosca. La vicenda interessava anche i politici locali Vittorio Di Natale (difeso dagli avvocati Antonino Reina e Antonino Tornambè), ex consigliere comunale, e Rosario Catanzaro, difeso dall’avvocato Carlo Venturella. Per l’accusaFriscia avrebbe incontrato Di Natale, un tempo in Forza Italia con cui provò ad entrare all’Ars, per poi candidarsi con la lista Onda al consiglio comunale. Ottenne 305 voti ma non fu eletto. A siglare l’accordo, sempre secondo l’accusa, fu Rosario Catanzaro. Sia Di Natale che Catanzaro sono stati assolti in primo grado. Il pm aveva chiesto nei loro confronti condanne rispettivamente ad 8 anni e 6 anni e 8 mesi di reclusione. Assoluzione anche per Giuseppe Marciante (difeso dagli avvocati Angelo Barone e Concetta Rubino), nipote di Domenico Friscia, titolare della Gsp Costruzioni, ritenuto la mente imprenditoriale della cosca. Marciante era accusato di associazione mafiosa. 

Adesso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha impugnato le assoluzioni chiedendo un nuovo processo che si celebrerà davanti la Corte di appello del capoluogo. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

LA FRANA DI NISCEMI

Frana di Niscemi, domani il primo sopralluogo tecnico della Procura
Apertura

Mafia e politica a Sciacca: procura impugna assoluzioni di Marciante, Di Natale e Catanzaro 
Palermo

“Mazzette per rilasciare le salme dei defunti”, tre arresti 
Ultime Notizie

Il proprietario è contiguo alle cosche, sequestrata azienda con 6 milioni di euro di fatturato
Catania

Sorpresi a spacciare droga in strada, 4 arresti
Catania

Danneggia auto in strada e aggredisce i militari, arrestato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv