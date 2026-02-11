Frana di Niscemi, domani il primo sopralluogo tecnico della Procura

È stato programmato per domani il primo sopralluogo dei consulenti tecnici incaricati dal pool “frana” della Procura di Gela che sta indagando sul disastro verificatosi tra la metà e la fine dello scorso gennaio. Dell’inchiesta si stanno occupando tre magistrati, con il supporto operativo degli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Polizia di Niscemi. Durante le operazioni sarà impiegato anche un elicottero del IV Reparto Volo della Polizia di Stato.

Le attività inizieranno in mattinata dal fronte della frana, procedendo verso valle. Successivamente i tecnici risaliranno in direzione del burrone, lungo tutto il versante interessato dal movimento franoso, fino a raggiungere il centro abitato di Niscemi. A coordinare direttamente sul posto il sopralluogo sarà il procuratore Salvatore Vella.

Ai rilievi prenderanno parte tre docenti dell’Università di Palermo: Chiara Cappadonia, professoressa di Geologia applicata e Geologia tecnica; Maurizio Gasparo Morticelli, docente di Geologia strutturale; ed Edoardo Rotigliano, professore di Geomorfologia.

Parallelamente prosegue l’acquisizione di documentazione, avviata immediatamente dopo l’evento. Il fascicolo, aperto contro ignoti, ipotizza i reati di disastro colposo e danneggiamento conseguente a frana. Magistrati e forze dell’ordine stanno raccogliendo atti e incartamenti ritenuti utili per accertare se, dopo il primo episodio del 1997, fossero state adottate misure idonee a prevenire nuovi cedimenti o se, al contrario, siano stati compiuti interventi che abbiano aggravato il dissesto idrogeologico. L’indagine è coordinata dal procuratore Salvatore Vella.

Intanto pochi minuti fa il presidente della Regione, Renato Schifani, è arrivato a Niscemi per un incontro istituzionale con il sindaco Massimiliano Conti e con le autorità impegnate nel monitoraggio della frana che ha colpito il territorio. L’obiettivo della visita è stato fare il punto sulla situazione e sulle misure da adottare nell’immediato. All’arrivo del governatore davanti al municipio, si è registrata la protesta di uno degli sfollati. L’uomo, rivolgendosi direttamente a Schifani, ha contestato la visita istituzionale chiedendo interventi concreti e tempestivi. «Cosa è venuto a fare Schifani a Niscemi? Servono subito i fondi per gli sfollati e per la ricollocazione. Venire in città non serve a nulla, si rischia soltanto di sprecare risorse pubbliche», ha dichiarato mentre il presidente faceva ingresso in Comune.







