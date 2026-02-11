Agrigento, riaperti i termini per il trasporto scolastico per minori disabili  

Riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il trasporto scolastico per l’anno in corso destinato a studenti con disabilità, anche non gravi, che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Ad annunciarlo è l’Assessore dei Servizi Sociali di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo, a seguito della pubblicazione da parte del Comune dell’avviso pubblico che prevede la concessione di voucher digitali a beneficio delle famiglie interessate, residenti nella città dei templi. Chi ha già usufruito del servizio, continuerà a riceverlo senza dover presentare nuova istanza, chi invece non ne ha mai beneficiato, dovrà fare richiesta tramite piattaforma, specificando se si intende usufruire del trasporto tramite ditta accreditata oppure ottenere il rimborso per ciascuna presenza attestata dalla scuola.

“Il Comune di Agrigento – sottolinea l’assessore Vullo – è destinatario di risorse economiche derivanti dal Fondo di Solidarietà Comunale istituito presso il Ministero dell’Interno, grazie al quale saremo nelle condizioni di garantire questo importante servizio, la cui attivazione andrà certamente incontro alle esigenze di quanti vivono questa particolare condizione di difficoltà.