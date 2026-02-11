Il proprietario è contiguo alle cosche, sequestrata azienda con 6 milioni di euro di fatturato

Un’azienda con un fatturato di oltre 6 milioni di euro e 150 dipendenti è stata sequestrata dalla Direzione investigativa antimafia in collaborazione con la Questura di Ragusa, al termine di complesse indagini di carattere economico-patrimoniale. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania nei confronti di un uomo ritenuto contiguo a Cosa nostra di Vittoria e, per questo, condannato di recente, con sentenza del gup etneo, alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

La misura si somma a un altro sequestro, eseguito il 19 dicembre scorso, che ha permesso di porre i sigilli a beni, a vario titolo riconducibili all’uomo, per un valore stimato di circa 20 milioni di euro. Il sequestro questa volta è scattato per una società di trasporto merci conto terzi, attiva nella provincia di Ragusa. Le indagini hanno consentito di delineare “un assetto societario solo formalmente lecito, ma sostanzialmente riconducibile al gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia dell’uomo, pur essendo formalmente intestato a una terza persona”. Dalle attività investigative sono emerse una serie di criticità. In particolare, nel secondo semestre del 2025 è stato registrato un aumento improvviso e del tutto sproporzionato del fatturato, pari a circa 6 milioni di euro, accompagnato da una crescita altrettanto repentina del numero di dipendenti.

“È emerso, inoltre, che i rapporti commerciali risultano essere esclusivamente con società appartenenti allo stesso gruppo familiare, circostanza che fa pensare a rapporti di natura meramente strumentale”, spiegano dalla Dia. Inoltre, la sede legale e operativa coincide con un immobile destinato esclusivamente a uso abitativo e la società risulta priva di beni strumentali propri.