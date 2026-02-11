Sant’Angelo Muxaro, grosso masso in strada: interrotta la viabilità

“Attualmente, a causa della caduta di un masso dal costone, è interrotta la viabilità di salita Mizzaro. Si chiede la massima attenzione e non raggiunger contrada Mizzaro per la consueta strada. L’amministrazione sta provvedendo ad eliminare il pericolo nel più breve tempo possibile.” A lanciare l’allarme alla cittadinanza è il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.