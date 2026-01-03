Promozione: l’Akragas brinda al nuovo anno con una vittoria
Due reti contro il Pro Ragusa, una per tempo, per ripartire.
L’Akragas, dopo la batosta subita nell’ultima gara del girone di andata, torna al successo in trasferta sul campo del Pro Ragusa. Le reti di King al 38’ del primo tempo, e di Ten Lopez al 23’ della ripresa, permettono ai biancazzurri di riprendere il cammino che si è fatto inevitabilmente difficile.
Un brindisi amaro al nuovo anno ma è comunque una vittoria che serve per il morale per una squadra che adesso, con 5 potenziali punti di distacco dal Priolo, che domani affronterà in casa il Frigintini, penultima in classifica (difficile immaginare una defaillance della capolista), dovrà puntare il tutto per tutto per vincere la Coppa Italia che significherebbe “Eccellenza”.
L’imperativo è crederci fino a quando la matematica non darà il suo verdetto definitivo.
E si dovrà proseguire su questa linea puntando già al prossimo impegno di domenica prossima quando l’Akragas ospiterà il Città di Canicattini.