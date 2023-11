Tommaso Palumbo è il nuovo questore di Agrigento. Il nuovo capo della Questura si insedierà nei prossimi giorni e prenderà il posto di Emanuele Ricifari, promosso a Dirigente generale di pubblica sicurezza e per questo trasferito a Roma. Per Palumbo si tratta della prima nomina a questore. Il dottor Palumbo, 57 anni, ha ricoperto prestigiosi incarichi. È stato a capo del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto e responsabile del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. Palumbo è ritenuto tra i miglior investigatori nel campo del cyber crimine. Importanti i risultati conseguiti nella lotta ai crimini informatici, agli hacker che avevano violato sistemi informatici e banche dati di rilevante interesse istituzionale.

“Accogliamo con entusiasmo la nomina del Dirigente Superiore Tommaso Palumbo a Questore di Agrigento, funzionario di grande esperienza sul fronte dell’immigrazione e non solo, a Lui gli auguri dal movimento dei Poliziotti Democratici Riformisti. Avremo modo di confrontarci con più serenità consapevoli della Sua indubbia e variegata preparazione,poiché agrigento non è solo flusso migratorio di esseri umani e si prepara ad eventi di natura internazionale. Siamo certi che saprà svolgere al meglio una funzione così importante in una provincia difficile come la nostra , il 2025 per Agrigento sarà un anno particolarmente d ulteriormente impegnativo, questa la Dichiarazione di Antonino Alletto Segretario Generale Nazionale del maggiore sindacato di polizia che congiuntamente ad Imbrò non può che apprezzare la scelta operata dal nostro capo della Polizia Pisani inviando il Dr. Palumbo quale massima autorità di Pubblica Sicurezza, ci auguriamo che a Lui segua l’apertura del Commissariato di Lampedusa e l’incremento sostanziale di uomini e mezzi per fornteggiare con la giusta serenità operativa qualsiasi fenomeno si manifesti in questo particolare momento di crisi internazionale.”