“Tra identità e algoritmo”: un progetto di conoscenza per Agrigento Capitale della Cultura

Nell’ambito delle attività del programma di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” questa mattina, nel foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento, è stato presentato “Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell’algoritmo”, un progetto innovativo ideato e promosso dal Liceo Scientifico Leonardo e dalla Fondazione Agrigento 2025, inserito nel programma ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura 2025 – Progetto Fuoco. Obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un ponte tra scienza, arte e cultura, dando vita a un percorso di scoperta e riflessione che, tramite la programmazione di conferenze, laboratori, spettacoli e mostre, sia accessibile a tutti.

In linea con il tema di Agrigento 2025, il progetto esplora il valore della conoscenza nel costruire identità e futuro, attingendo dalla tradizione filosofica e scientifica alle più recenti innovazioni tecnologiche.

In particolare, il Liceo Scientifico Leonardo si fa promotore di un’idea di umanesimo tecnologico, che coniuga il pensiero classico con la contemporaneità, stimolando la curiosità e la partecipazione attiva, con un’attenzione speciale alla valorizzazione del ruolo delle ragazze nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

“Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell’algoritmo” intende promuovere e divulgare la conoscenza scientifica in un contesto dinamico e coinvolgente, aprendo un dialogo interdisciplinare tra scienza, arte e cultura, anche attraverso un esplicito richiamo ai quattro elementi di Empedocle – aria, acqua, terra e fuoco – parte integrante del dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e della sua strutturata identità. L’iniziativa, infatti, si propone di avvicinare un ampio pubblico alle discipline scientifiche, stimolando la curiosità e l’interesse verso saperi quali matematica, biologia, fisica, chimica, astronomia con un occhio sempre attento ai temi etico-filosofici che attorno ad essi ruotano.

L’obiettivo primario è quello di rendere la Scienza, il Patrimonio culturale e il Sapere accessibili a tutti, arricchendo la comunità di opportunità educative di grande valore.

Sono in programma, pertanto, in un percorso che si articolerà lungo tutto l’anno 2025, un ciclo di conferenze e tavole rotonde con esperti di valore nel campo scientifico-tecnologico per aprire il dialogo sui più recenti sviluppi scientifici, laboratori ed esperienze interattive per bambini e famiglie, una mostra temporanea su “Scienza e cultura”, un mini festival dell’epistemologia che mirerà a promuovere una cultura della conoscenza critica e consapevole, valorizzando il contributo dell’epistemologia alla comprensione del mondo e alla costruzione di una società più responsabile e informata, la “Giornata dell’astronomia”, “quattro interviste impossibili, ma possibili grazie al teatro”, condotte dagli studenti ai Padri fondatori

delle nostra identità, “quattro giornate per quattro elementi”, per dibattere attraverso l’arte, nonchè un concorso di scrittura creativa per le scuole dal titolo “Racconta la scienza”, al fine di premiare e pubblicare progetti scientifici e opere divulgative prodotte dagli studenti.

Le iniziative prenderanno il via sabato 22 febbraio e si concluderanno il 4 marzo secondo il programma allegato e si articoleranno in una vera e propria “Settimana della Cultura scientifica” che sarà aperta e accessibile alle scuole secondarie di primo e secondo grado della città e ai cittadini.