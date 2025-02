Tragedia sulla Palermo-Agrigento, 19enne morto in incidente stradale 

Ancora sangue sulle strade siciliane, ennesima tragedia. Un diciannovenne – Francesco Costa – è morto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Palermo-Agrigento. Lo schianto, che ha coinvolto due auto, è avvenuto nella tarda serata di ieri nei pressi dello svincolo di Villabate.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti dai veicoli, e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

foto BlogSicilia.it