“Train… to be cool”, la Polfer di Agrigento incontra gli studenti

La Polizia ferroviaria di Agrigento ha incontrato gli studenti del plesso Pirandello dell’Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro”, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, sull’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria.

“Train… to be cool” è un progetto ideato, nel 2014, dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la validazione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine e grado che usufruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

Attraverso filmati, giochi e slide, gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado hanno scoperto la bellezza del viaggio in treno soffermandosi sugli accorgimenti da adottare affinché lo stesso diventi anche sicuro. I poliziotti hanno analizzato, in particolare, comportamenti come la distrazione (spesso dovuta all’uso del cellulare e degli auricolari in prossimità della linea ferroviaria), la sottovalutazione del rischio ed i “giochi” pericolosi in ambito ferroviario (selfie e challange), condotte che possono essere causa degli incidenti ferroviari che vedono coinvolti gli adolescenti.

Sono state, inoltre, illustrate le infrastrutture delle stazioni e impartiti alcuni consigli su come comportarsi, per non arrecare pericolo a sé e agli altri, in prossimità di treni e passaggi a livello.

L’incontro ha suscitato il vivo interesse dei ragazzi e dei docente che hanno valutato positivamente i contenuti e le modalità di presentazione delle attività, ritenuti efficaci supporti per i giovani alla conquista di una sempre maggiore autonomia anche negli spostamenti con i mezzi pubblici.