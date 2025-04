Elezioni provinciali, ecco chi sono i presidenti eletti

Concluse le elezioni di secondo livello per la scelta dei sei presidenti e 68 consiglieri dei Liberi consorzi di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Prosegue invece lo spoglio per l’elezione dei 50 componenti del consiglio delle tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. La Città Metropolitana non deve eleggere il presidente, che è di diritto il sindaco del Comune capoluogo.

Ad Agrigento è stato eletto Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona appoggiato da Mpa, Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 stelle. A Enna è stato eletto Piero Capizzi, sindaco di Calascibetta, candidato dal centrosinistra. A Trapani è stato eletto Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo sostenuto da pezzi del centrodestra e da Pd, M5S, Italia Viva, Psi. A Caltanissetta è stato eletto presidente Walter Tesauro, sindaco del capoluogo appoggiato da Forza Italia. A Ragusa eletta la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari, appoggiata dal Centrodestra. A Siracusa eletto il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che è capo di gabinetto del sindaco del capoluogo, considerato un candidato di Centro che si è avvalso dell’appoggio del Mpa, e pezzi del Centrodestra.