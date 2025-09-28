Agrigento

Trasportava quasi mezzo chilo di droga, 36enne arrestato dopo inseguimento ad Aragona 

In manette Vincent Cacciatore, 36 anni, italo-belga, ex militare della Legione Straniera, fermato dopo un inseguimento alle porte di Aragona

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Blitz antidroga della Squadra mobile di Agrigento. I poliziotti, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta, hanno arrestato un trentaseienne italo-belga, Vincent Cacciatore, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, ex militare della Legione Straniera, era alla guida di un furgone quando, nonostante l’alt imposto dalla polizia, ha proseguito la marcia tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato alle porte di Aragona.

Il trentaseienne trasportava sul furgone quasi mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Gli agenti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto 60 grammi di cocaina, 325 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nel carcere di Agrigento. Lo stupefacente, se immesso nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 5mila euro.

